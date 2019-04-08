Спустя три месяца эпидемия гриппа в Латвии закончилась

Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога - 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа можно считать закончившейся, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.
Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января и завершится завтра, 9 апреля.
Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе интенсивность вируса по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 37%.
В этом сезоне в Латвии в основном циркулировали вирусы гриппа типа А.
Напомним, к 22 марта с начала сезона гриппа инфекция стала причиной смерти 66 человек.
У всех скончавшихся пациентов, за исключением некоторых, было одно или несколько хронических заболеваний, большинство не были вакцинированы от гриппа.