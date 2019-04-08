Спустя три месяца эпидемия гриппа в Латвии закончилась

Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога - 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа можно считать закончившейся, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.