Пн, 8.04.2019
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Спустя три месяца эпидемия гриппа в Латвии закончилась

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Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

Интенсивность гриппа за последние две недели ни в одном из участвующих в мониторинге городов не превысила эпидемического порога - 100 случаев на 100 000 населения, поэтому эпидемию гриппа можно считать закончившейся, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 15 января и завершится завтра, 9 апреля.

Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе интенсивность вируса по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 37%.

В этом сезоне в Латвии в основном циркулировали вирусы гриппа типа А.

Напомним, к 22 марта с начала сезона гриппа инфекция стала причиной смерти 66 человек. 

У всех скончавшихся пациентов, за исключением некоторых, было одно или несколько хронических заболеваний, большинство не были вакцинированы от гриппа.

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