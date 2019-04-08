Пн, 8.04.2019
В последние годы Ушаков стал чаще воздерживаться от компромиссов, стал слишком самоуверенным и по-человечески более упрямым, что зачастую и создавало плохое сотрудничество. Буров более расположен к беседам. Наурис Пунтулис, руководитель фракции Visu Latvijai в РД

Стонала и молила о помощи: На Тейке родные бросили беспомощную старушку

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция рижского участка Тейка начала уголовный процесс по факту оставления пожилого человека без помощи.

Так, в воскресенье, 7 апреля, полиция получила звонок от встревоженного жителя, который рассказал, что у соседей слышны стоны человека и крики о помощи.

Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия. Прежде чем взломать двери и проникнуть в квартиру, полицейские решили связаться с родственниками проживающего в ней лица, что удалось сделать.

Вскоре по указанному адресу приехали женщина и мужчина, которые сначала не хотели пускать стражей порядка в квартиру, но затем все-таки подчинились.

В очень грязной и источающей вонь комнате в беспомощном состоянии лежала измученная дама. Незамедлительно были вызваны медики, которые доставили ее в медучреждение.

Стражи порядка задержали обоих родственников пожилой женщины и доставили в участок.

Ранее задержанная женщина 1960 года рождения и мужчина 1998 года рождения в поле зрения полиции не попадали.

Начат уголовный процесс по факту осознанного оставления без помощи лица, которое находится в опасном для жизни и здоровья состоянии и у которого нет возможности помочь себе из-за возраста, болезни или инвалидности, если у виновного была возможность оказать пострадавшему помощь и виновный был обязан позаботиться о нем.

За такое преступление грозит лишение свободы до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

Задержанные находятся в изоляторе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ