Стонала и молила о помощи: На Тейке родные бросили беспомощную старушку

Госполиция рижского участка Тейка начала уголовный процесс по факту оставления пожилого человека без помощи.
Так, в воскресенье, 7 апреля, полиция получила звонок от встревоженного жителя, который рассказал, что у соседей слышны стоны человека и крики о помощи.
Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия. Прежде чем взломать двери и проникнуть в квартиру, полицейские решили связаться с родственниками проживающего в ней лица, что удалось сделать.
Вскоре по указанному адресу приехали женщина и мужчина, которые сначала не хотели пускать стражей порядка в квартиру, но затем все-таки подчинились.
В очень грязной и источающей вонь комнате в беспомощном состоянии лежала измученная дама. Незамедлительно были вызваны медики, которые доставили ее в медучреждение.
Стражи порядка задержали обоих родственников пожилой женщины и доставили в участок.
Ранее задержанная женщина 1960 года рождения и мужчина 1998 года рождения в поле зрения полиции не попадали.
Начат уголовный процесс по факту осознанного оставления без помощи лица, которое находится в опасном для жизни и здоровья состоянии и у которого нет возможности помочь себе из-за возраста, болезни или инвалидности, если у виновного была возможность оказать пострадавшему помощь и виновный был обязан позаботиться о нем.
За такое преступление грозит лишение свободы до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.
Задержанные находятся в изоляторе.