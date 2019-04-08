Стонала и молила о помощи: На Тейке родные бросили беспомощную старушку

Начат уголовный процесс по факту осознанного оставления без помощи лица, которое находится в опасном для жизни и здоровья состоянии и у которого нет возможности помочь себе из-за возраста, болезни или инвалидности, если у виновного была возможность оказать пострадавшему помощь и виновный был обязан позаботиться о нем.