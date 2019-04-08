Ситуация с LTV: Национальный совет по электронным СМИ в отставку не собирается

Как рассказала член совета Иева Друвиете, NEPLP уверен, что реализуемый Латвийским телевидением (LTV) конкурс прошел законно, в свою очередь прозвучавшая критика была принята во внимание во время оценки процессов.

Друвиете согласилась, что уровень доверия к NEPLP в ситуации с правлением LTV может снизиться, однако она отметила, что это означает задачу работать над тем, чтобы его снова повысить.

Друвиете повторно указала, что в этой ситуации наблюдалось ощутимое политическое давление, однако она также признала, что в этот раз давление оказала и сама сфера СМИ.

Напомним, Эйнар Гиелс, назначенный председателем правления Латвийского телевидения, и Эва Юхневича, назначенная членом правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания, решили отказаться от должностей.

Юхневича информацию об отказе подтвердила агентству LETA сама, а информацию об отказе Гиелса агентство получило из своих источников.

"Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация, но я считаю, что в данный момент это единственное правильное решение", - сказала Юхневича. О своем решении она уже известила Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP).

Как сообщалось, 28 марта NEPLP назначил на должность председателя правления LTV Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm. На должность члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания NEPLP назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу.

В Национальном совете по электронным СМИ агентству LETA сообщили, что в понедельник совет встретился с Гиелсом и Юхенвичей и обсудил ситуацию. В полдень оба претендента сообщили об отказе от должностей, на которые были назначены по итогам конкурса.

"NEPLP понимает и с уважением относится к решению обоих претендентов", - сказали в совете.

Латвийская ассоциация журналистов призвала NEPLP отменить это решение и объявить повторный конкурс на эти должности, так как считает, что новые назначенные члены правления LTV не отвечают условиям конкурса и предъявляемым к этим должностям требованиям.

Новая консервативная партия заявила, что потребует у подкомиссии Сейма по медиаполитике аннулировать результаты конкурса и оценить законность действий NEPLP. Нарушения в действиях NEPLP усматривает также партия "Новое Единство".