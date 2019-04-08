Тяжелоатлетка Ребека Коха взяла золото чемпионата Европы. Второй год подряд

Латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха в понедельник в Батуми, Грузия, стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом, она защитила титул, завоеванный год назад.
20-летняя спортсменка в сумме подняла 221 килограмм.
В рывке вентспилчанка подняла штангу весом 97 и 101 килограмм, но 104 килограмма, что стало бы новым рекордом Европы, ей не поддались - штанга ушла за спину. В свою очередь в толчке латвийская спортсменка подняла 116 и 120 килограммов, однако 125 поднять не смогла. Она получила малые золотые медали в обеих дисциплинах.
Серебряная награда досталась россиянке Татьяне Алеевой, которая в сумме подняла 214 килограммов (94+120), а бронзу завоевала россиянка Александра Козлова, взявшая в сумме 213 килограммов (96+117).
В этой категории стартовала и представительница Латвии Даниела Иванова, которая в группе В подняла 186 килограммов (81+105), что дало ей 17-е место.
Год назад Коха впервые стала чемпионкой Европы среди взрослых. Кроме того, она в прошлом году завоевала золотую медаль юниорского чемпионата и четвертый год подряд стала чемпионкой Европы среди юниоров.
В позапрошлом году Коха на чемпионате мира завоевала бронзу и стала первой латвийской женщиной, получившей награду взрослого чемпионата мира по тяжелой отлетике. Годом позже, стартуая в новой категории до 59 килограмов, ей удалось повторить достижение и завоевать еще одну бронзу.
Латвию на чемпионате Европы также представляют Артур Плесниекс, Ритвар Сухарев, Вадим Кожевников, Арманд Межинскис и Янис Гришковс.