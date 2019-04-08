Тяжелоатлетка Ребека Коха взяла золото чемпионата Европы. Второй год подряд

В рывке вентспилчанка подняла штангу весом 97 и 101 килограмм, но 104 килограмма, что стало бы новым рекордом Европы, ей не поддались - штанга ушла за спину. В свою очередь в толчке латвийская спортсменка подняла 116 и 120 килограммов, однако 125 поднять не смогла. Она получила малые золотые медали в обеих дисциплинах.