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"Авангард" - первый финалист Кубка Гагарина
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Салават Юлаев - Авангард

ФОТО: www.hawk.ru

8 апреля состоялся шестой финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в котором "Авангард" Боба Хартли одержал победу над "Салаватом Юлаевым", забив решающий гол на 110-й минуте матча.

В основное время командам так и не удалось забросить шайбу. "Салават" и "Авангард" нанесли на двоих 57 бросков в створ, но голкиперы остались "сухими".

Команды не могли забить и на протяжении двух овертаймов, а решающая шайба была заброшена только на 110-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

Таким образом, подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока, одержав победу в серии со счётом 4:2. В финале Кубка Гагарина омичи сыграют с победителем пары ЦСКА - СКА. Армейское дерби состоится 9 апреля в Москве.

Видео: Лучшие моменты матча Салават Юлаев - Авангард

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