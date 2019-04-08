"Авангард" - первый финалист Кубка Гагарина

В основное время командам так и не удалось забросить шайбу. "Салават" и "Авангард" нанесли на двоих 57 бросков в створ, но голкиперы остались "сухими".

Команды не могли забить и на протяжении двух овертаймов, а решающая шайба была заброшена только на 110-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

Таким образом, подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока, одержав победу в серии со счётом 4:2. В финале Кубка Гагарина омичи сыграют с победителем пары ЦСКА - СКА. Армейское дерби состоится 9 апреля в Москве.