Netflix сообщила об увеличении абонентской платы

Представители Netflix на этой неделе разослали абонентам письма о приросте цен, с которыми придется считаться уже со следующего месяца.

Компания сообщила о возможном увеличении цен в январе, назвав в качестве причины приобретение новых сериалов и фильмов.

Абонентская плата в США вырастет на 1-2 доллара.