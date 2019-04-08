Netflix сообщила об увеличении абонентской платы

Компания-поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix в США сообщила, что увеличивает ежемесячную абонентную плату, сообщает CNN.
Представители Netflix на этой неделе разослали абонентам письма о приросте цен, с которыми придется считаться уже со следующего месяца.
Компания сообщила о возможном увеличении цен в январе, назвав в качестве причины приобретение новых сериалов и фильмов.
Абонентская плата в США вырастет на 1-2 доллара.
В прошлом году Netflix инвестировала в создание новых сериалов и фильмов примерно восемь миллиардов долларов.