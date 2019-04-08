Пн, 8.04.2019
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Netflix сообщила об увеличении абонентской платы

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Телевизор.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Компания-поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix в США сообщила, что увеличивает ежемесячную абонентную плату, сообщает CNN.

Представители Netflix на этой неделе разослали абонентам письма о приросте цен, с которыми придется считаться уже со следующего месяца.

Компания сообщила о возможном увеличении цен в январе, назвав в качестве причины приобретение новых сериалов и фильмов.

Абонентская плата в США вырастет на 1-2 доллара.

В прошлом году Netflix инвестировала в создание новых сериалов и фильмов примерно восемь миллиардов долларов.

 

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