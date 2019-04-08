Пн, 8.04.2019
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Во Франции двое веганов получили сроки за нападения на рестораны и магазины

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Французский мясник пытается прогнать от дверей магазина веганского активиста с маленьким мертвым поросенком в руках.

ФОТО: AFP/LETA

Во Франции суд приговорил к тюремному заключению двух активистов-веганов за нападения на рестораны и магазины, торгующие мясом.

Пара активистов - 23-летний Сирил и 29-летняя работница детского сада Матильда - осуждены за нападения на предприятия на севере Франции с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

Они осуждены за поджоги и нанесение разрушений мясным и рыбным магазинам, ресторанам и продуктовым магазинам.

Активистов приговорили к десятимесячному и шестимесячному тюремному заключению, однако им, скорее всего, удастся избежать отсидки, так как законы Франции позволяют заменить тюремные наказания сроком до двух лет работой на благо общество.

Двух других обвиняемых, в том числе женщину, которая обвинялась в соучастии в нападениях, приговорили к шести месяцам условно.

Суд также решил, что обвиняемые должны выплатить компенсации жертвам, предприятия которых пострадали в результате насильственных действий.

Сирил и Матильда, которые ранее не были судимы, признали, что ночью нападали на магазины и предприятия, торгующие мясом. Также они признались, что выбивали стекла в окнах и портили облик зданий надписями.

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