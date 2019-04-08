Во Франции двое веганов получили сроки за нападения на рестораны и магазины

Пара активистов - 23-летний Сирил и 29-летняя работница детского сада Матильда - осуждены за нападения на предприятия на севере Франции с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

Они осуждены за поджоги и нанесение разрушений мясным и рыбным магазинам, ресторанам и продуктовым магазинам.

Активистов приговорили к десятимесячному и шестимесячному тюремному заключению, однако им, скорее всего, удастся избежать отсидки, так как законы Франции позволяют заменить тюремные наказания сроком до двух лет работой на благо общество.

Двух других обвиняемых, в том числе женщину, которая обвинялась в соучастии в нападениях, приговорили к шести месяцам условно.

Суд также решил, что обвиняемые должны выплатить компенсации жертвам, предприятия которых пострадали в результате насильственных действий.