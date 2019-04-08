Секрет "королевской" химчистки: как правильно гладить рубашки

Прежде всего, как отмечают специалисты, необходимо убедиться в том, что все пуговицы на рубашке (в том числе на манжетах) расстегнуты. Это позволит справиться с глажкой быстрее и облегчит процесс. Затем необходимо наполнить утюг дистиллированной водой и выставить температуру, указанную на этикетке изделия.

Начинать гладить рубашку рекомендуется с внутренней стороны воротника и только после этого переходить на внешнюю. Утюг надо перемещать от уголков воротника к центру.

Далее по аналогичной технологии гладятся манжеты.

Затем следует перейти к рукавам. Их необходимо разложить на доске во всю длину таким образом, чтобы пуговицы на манжетах "смотрели" вверх. "Прямым движением проводите утюгом вниз от подмышки до манжеты. Затем повторите то же самое с обратной стороны", - поясняет эксперт Карен Тирни.

После этого она рекомендует прогладить планку (полосу с пуговицами) с внутренней стороны, чтобы уберечь хрупкие пуговицы от повреждений.

Переднюю часть рубашки стоит гладить сверху вниз прямыми движениями, а затем точно так же прогладить спину.

Далее, работая с внутренней частью, необходимо аккуратно перемещать рубашку вокруг доски, чтобы избежать возникновения складок.

Если они все же появились, Карен Тирни предлагает усилить пар на утюге или же воспользоваться распылителем воды.

Затем выглаженную рубашку следует повесить на вешалку, опустить воротник и застегнуть все пуговицы.