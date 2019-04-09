Стала известна зарплата создателя Twitter за 2018 год

По данным агентства Bloomberg, Дорси получил первую зарплату после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах он добровольно отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Эта сумма, опубликованная в понедельник в документации компании, равняется пределу количества знаков для сообщений в одноименной социальной сети, установленного в 2006 году (140 знаков). Данный лимит был поднят в два раза в 2017 году и составил 280 знаков. Пока неизвестно, поднимется ли в связи с этим зарплата Дорси в будущем.