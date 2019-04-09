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Стала известна зарплата создателя Twitter за 2018 год

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси составила в 2018 году $1,4.

По данным агентства Bloomberg, Дорси получил первую зарплату после возвращения на должность четыре года назад. В 2015, 2016 и 2017 годах он добровольно отказывался от денежных вознаграждений, мотивируя это "верой в долгосрочный потенциал и ценности компании".

Эта сумма, опубликованная в понедельник в документации компании, равняется пределу количества знаков для сообщений в одноименной социальной сети, установленного в 2006 году (140 знаков). Данный лимит был поднят в два раза в 2017 году и составил 280 знаков. Пока неизвестно, поднимется ли в связи с этим зарплата Дорси в будущем.

Напомним, Джек Патрик Дорси - американский предприниматель и создатель таких компаний как Twitter и Square. В рейтинге журнала Forbes на январь 2019 года его состояние оценивается в $5,5 млрд, сообщает korrespondent.net.

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