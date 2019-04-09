Видео: Недалеко от КПП Терехово в ДТП попал автобус Ecoline
По данным группы "DTP Latvia" в Facebook, у КПП Терехово в районе латвийско-российской границы произошла авария с участием автобуса.
В Латгальском управлении Госполиции порталу TVNET указали, что в их распоряжении нет информации, что данное происшествие произошло на территории Латвии.
В свою очередь, как сообщает передача Degpunktā, сама компания пояснила, что на видео виден пострадавший в ДТП месяц назад автобус "Украинские линии", который работает с торговым знаком Ecoline. В последние дни никаких происшествий с автобусами компании не произошло.
ЧП случилось 2 марта на маршруте Киев-Москва: автобус столкнулся с грузовой машиной, легие телесные повреждения получили два работника. Пассажиры в ДТП не пострадали.