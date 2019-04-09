Видео: Недалеко от КПП Терехово в ДТП попал автобус Ecoline

В Латгальском управлении Госполиции порталу TVNET указали, что в их распоряжении нет информации, что данное происшествие произошло на территории Латвии.

В свою очередь, как сообщает передача Degpunktā, сама компания пояснила, что на видео виден пострадавший в ДТП месяц назад автобус "Украинские линии", который работает с торговым знаком Ecoline. В последние дни никаких происшествий с автобусами компании не произошло.