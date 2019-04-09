Вейонис о повторном выдвижении в президенты: "ни нет, ни да"

"Не говорю нет и не говорю да", - прокомментировал возможность баллотироваться на пост президента Вейонис на телеканале LNT.

Пост президента он занимает с 2015 года и в этом году мог бы претендовать на второй срок, однако представители правящей коалиции, среди которых нет Союза "зеленых" и крестьян, из рядов которого вышел Вейонис, склоняются в пользу кандидатуры юриста Эгила Левитса.

Вейонис подчеркнул, что для принятия решения "еще есть время", потому что кандидатов на пост президента можно будет выдвигать только через месяц - с 9 мая. Одновременно президент дал понять, что хотел бы продолжить начатое, сказав: "Если ты начал какую-то работу, то почему бы не использовать эту возможность полностью".