Домик на дереве, плавучая хижина, прозрачное иглу, целый остров в аренду. И это всё в Латвии!

Мечтаете пожить в настоящем домике на дереве, любоваться звездным небом в прозрачном иглу, провести ночь в плавучей хижине или шатре на берегу живописного озера, оказаться посреди глухого леса в трейлере или доме на колёсах, и думаете, что это возможно только за далеким рубежом? Мы "прошерстили" весь интернет, чтобы доказать, что это не так. Представляем вашему вниманию восемь экзотических вариантов ночлега в Латвии. Знали ли вы, что в нашей стране можно снять в аренду целый остров?

Домик на дереве в 3 км от Цесиса

Домик на дереве расположен в Национальном парке Гауя в окружении соснового леса, и находится в трёх километрах от города Цесис, и в 90 километрах от Риги.

ФОТО: Airbnb

Хозяева данного необычного места для отдыха сообщают, что во время вашего пребывания будут недалеко, для того, чтобы в случае необходимости помочь, но обещают не нарушать покой и обеспечить полное уединение.

Бонусом путешественникам обещают место для барбекю, открытую кухню, байдарки, велосипеды. Туалет и душ расположены в отдельном доме. Согласно информации на сайте Airbnb, за дополнительную плату можно заказать ритуал латышской сауны.

Остаться здесь можно за 105 евро в сутки. Удовольствие совсем небюджетное. Но это ведь домик на дереве! Прямо как из детских сказок.

Плавучая хижина на воде в Курземе

Думаем, в этой хижине на берегу озера Усмас можно почувствовать себя настоящим робинзоном.

ФОТО: Airbnb

Те, кто хочет пожить в плавучем бунгало, не отказываясь от благ цивилизации, могут воспользоваться подключением к интернету, услугой прачечной, сходить в сауну и даже в ресторан.

Как нам удалось узнать, плавучая хижина находится в большом гостиничном комплексе.

Сутки аренды этой необычной хижины обойдутся вам в 65 евро.

"Бунгало" на воде под Кекавой

Три плавучих бунгало под Кекавой. Каждый из них имеет свой собственный причал. Само бунгало крохотное - 2,5 на 2,5 метра - в нём помещается только кровать. Зато вне жилой зоны есть терраса и место для барбекю.

ФОТО: Airbnb

Чуть дальше, на некоторое время отказавшись от уединения, отдыхающие могут воспользоваться душевой и кухней, сыграть в настольный теннис или новус, взять на прокат лодки.

Из опций отопления, правда, только тёплые одеяла. Зато это один из самых бюджетных вариантов - всего 26 евро за сутки согласно информации Airbnb.

Трейлер в рыбацкой деревушке

Трейлер находится в Курземе, в Талсинском районе, в рыбацком посёлке национального парка Слитере.

ФОТО: Airbnb

Судя по отзывам путешественников, рядом с трейлером есть гамаки, стол, стулья и туалет с раковиной.

Хозяева обещают тишину, спокойствие и всего 300 метров до береговой линии. Стоимость аренды домика на колёсах - 31 евро в сутки.

Шатер на острове, который можно арендовать целиком

Кто-нибудь знал, что в маленьком городке Дагда, который находится недалеко от белорусской границы, можно снять не просто шатер, а шатер, который находится на остове с крайне живописными видами?

ФОТО: Airbnb

"Откройте бутылку вина во время заката солнца над озером и слушайте мелодию цикад, пока ваш костер потрескивает всю ночь", - вот так заманчиво владельцы рекламируют это необычное место.

На острове находятся несколько таких шатров-палаток. Аренда одной стоит 65 евро. Кстати, остров даже можно снять целиком. Правда, такое удовольствие обойдётся вам более чем в 500 евро в сутки.

С видом на звёздное небо в Лиепае

Если вы мечтали любоваться звёздным небом всю ночь, уютно расположившись в кровати, вам должно понравиться это надувное прозрачное иглу. Да, в этом иглу нет удобств, зато есть чистая, концентрированная романтика.

ФОТО: Airbnb

Такой необычный вариант ночлега находится в комплексе Austrumu Forts в Лиепае.

Ночлег и изучение звездного неба в этой прозрачной капсуле обойдется вам в 50 евро.

Палатка на пасеке в Сигулде

В Сигулду нужно ехать не только осенью. Отличный повод отдохнуть от городского шума - ночлег в палатке-шатре возле берега реки Гауя.

ФОТО: Airbnb

Всего в глемпинге - своеобразном кемпинге - три палатки с электричеством и Wi-Fi. Владельцы пишут, что для отдыхающих также доступна кухня, ванная комната с душем и туалетом. Рядом, в поле, трудятся пчелки, живущие на территории глемпинга в ульях.

Стоимость ночлега зависит от того, какую палатку вы выберете, и составляет 40, 50 или 60 евро.

Домик-иглу недалеко от Тукумса

Необычный домик находится в Милзкалне, в Энгурском крае. Здесь в вашем распоряжении будут не только место для ночлега и терраса, но и 900 квадратных метров леса. За дополнительную плату можно отдохнуть в горячей ванне-бочке.

ФОТО: Airbnb

Всем нам иногда нужны выходные наедине с собой где-то между елью и соснами.