Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис строит роскошную виллу на берегу моря недалеко от своей родной Лиепаи, сообщает издание Privātā Dzīve.
По информации журнала Privātā Dzīve, на прошлой неделе строительные работы нового дома шли полным ходом.
Полтора года назад баскетболист приобрёл участок размером 1,7 га в прибрежной зоне Ницского края. Покупка обошлась спортсмену в 300 тысяч евро.
Журнал сообщает, что на территории, которая принадлежит Порзиньгису, одновременно идёт строительство нескольких домов, в которых, возможно, разместится семья баскетболиста - братья Янис и Мартиньш, а также родители Талис и Ингрида.
Напомним, что 23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.