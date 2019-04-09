Секс-символ СССР Елена Кондулайнен отметила 61-летие в смелом бикини
Известная российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила накануне в соцсетях серию пляжных фото, сделанных на отдыхе в Доминикане. Эти кадры признанный секс-символ СССР приурочила к своему дню рождения - сегодня, 9 апреля, звездной блондинке исполняется 61 год. И, согласитесь, она по-прежнему в великолепной форме!
"Идет подготовка к Дню Рождения (...) Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара... ''марафон в Доминикане'', - написала актриса на своей странице в Facebook и поделилась с подписчиками снимками с побережья популярного карибского курорта Пунта-Кана.
На кадрах Елена позирует на пляже под пальмой в весьма смелых моделях бикини - с трусиками на тоненьких завязочках.
И для женщины, разменявшей седьмой десяток, выглядит она просто потрясающе! Смотрите сами...
Напомним, Кондулайнен была замужем четыре раза, но сейчас свободна. У нее два взрослых сына - Александр и Михаил, и оба они выбрали профессии, далекие от кино и шоу-бизнеса.
Елена уже много лет играет в "Театре Луны", а также выступает на сцене как певица и записывает клипы на песни собственного сочинения.
За свою карьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых - "Сто дней до приказа" - запомнился зрителям особенно, ведь актриса предстала на экране полностью обнаженной.
Для Советского Союза в 1990 году это было невероятно смело, что принесло Елене славу звезды эротического жанра и секс-символа страны.