Секс-символ СССР Елена Кондулайнен отметила 61-летие в смелом бикини

"Идет подготовка к Дню Рождения (...) Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара... ''марафон в Доминикане'', - написала актриса на своей странице в Facebook и поделилась с подписчиками снимками с побережья популярного карибского курорта Пунта-Кана.

На кадрах Елена позирует на пляже под пальмой в весьма смелых моделях бикини - с трусиками на тоненьких завязочках.

И для женщины, разменявшей седьмой десяток, выглядит она просто потрясающе! Смотрите сами...

Напомним, Кондулайнен была замужем четыре раза, но сейчас свободна. У нее два взрослых сына - Александр и Михаил, и оба они выбрали профессии, далекие от кино и шоу-бизнеса.

Елена уже много лет играет в "Театре Луны", а также выступает на сцене как певица и записывает клипы на песни собственного сочинения.

За свою карьеру Кондулайнен снялась во многих фильмах, один из которых - "Сто дней до приказа" - запомнился зрителям особенно, ведь актриса предстала на экране полностью обнаженной.