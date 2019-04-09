Депутаты "Согласия" сорвали кворум в Сейме по вопросу проверки полицией Rīgas satiksme

Комиссия Сейма по публичным закупкам и ревизии не смогла сегодня принять окончательное решение об обращении в Госполицию с требованием начать проверку возможных нарушениях в деятельности предприятия Rīgas satiksme, так как депутаты партии "Согласие" в Сейме не приняли участие в голосовании и таким образом сорвали кворум.
По словам руководителя комиссии Каспарса Гиргенса, руководство собиралось обратиться в правоохранительные органы с предложением проверки фактов фиктивного трудоустройства, оснований для заключения договоров о сотрудничестве с разными консультантами и соизмеримости вознаграждения для них.
Два депутата от "Согласия" не приняли участия в голосовании, таким образом не был обеспечен кворум. "На следующем заседании снова придется поднимать этот вопрос", - заявил Гиргенс.
Он рассказал, что был сделан запрос в Рижскую думу о всех консультантах, которые были заняты в муниципальных предприятиях. Был получен ответ, что для обработки этой информации нужен по крайней мере месяц. "У нас возникли подозрения, что документы и договора могут быть изменены, поэтому хотим, чтобы Госполиция незамедлительно начала проверку", - пояснил Гиргенс.
Также политики обратятся в СГД с просьбой проверить партнеров по сотрудничеству Rīgas satiksme.