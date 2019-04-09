Изменения в госстраховании здоровья планируется внести в 2021 году

Вчера на совещании коалиции Винькеле представила предложение об отказе от двух корзин медицинского страхования и замене их на страхование здоровья через социальные взносы, как это уже происходит у работающих в общем налоговом режиме. Это означает, что система будет относиться и к альтернативным налоговым режимам, а для людей, вообще не платящих социальные взносы, будет новый вид социального страхования.

"Это был случай, когда Минздрав шел более быстрым темпом и с более радикальным предложением, чем правительство в целом. Было решено поддержать эти принципы - мы не вводим две корзины, страхование здоровья осуществляем через социальное страхование, и оно обязательно. Важнейшее изменение в том, что правительство хочет рассматривать это вместе с ревизией альтернативных налогов, скорее всего, с существенными изменениями в налоге микропредприятий. Это означает, что эти принципы мы введем позже", - сказал Винькеле.

Также это означает, что закон о финансировании здравоохранения не вступит в силу еще год. "Это означает, что система двух корзин в Латвии введена не будет", - сказала Винькеле, добавив, что совет по сотрудничеству признал ее ошибкой.

В следующем году будет рассмотрен вопрос о том, как ввести минимальный объект страхования. В данный момент возможно застраховаться и при зарплате в 50 евро, но, видимо, правительство хочет ввести минимальный объект социальных взносов.

Правительство хочет пересмотреть альтернативные налоговые режимы не только ради здравоохранения, сказала министр, добавив, что дискуссия о страховании здоровья в очередной раз поставила вопрос о том, что некоторые люди вообще лишены социальной защиты.

Как сообщалось, предложение Винькеле предусматривает повышение социальных взносов на один процентный пункт для альтернативных налоговых режимов - микропредприятий, самозанятых, получателей гонораров и плательщиков патентной платы.