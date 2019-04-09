ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. У трофея будет новый обладатель

В первом периоде зрители не увидели голов, а с 26-й по 28-ю минуту московские "армейцы" сумели отличиться дважды. Авторами голов стали Линден Вей и Антон Слепышев.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где их ждёт омский "Авангард". Так как ни ЦСКА, ни "Авангард" никогда не становились обладателями Кубка Гагарина, у главного трофея КХЛ будет новый хозяин.