ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. У трофея будет новый обладатель
9 апреля состоялся седьмой и решающий финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором московский ЦСКА оказался сильнее питерского СКА - 3:1.
В первом периоде зрители не увидели голов, а с 26-й по 28-ю минуту московские "армейцы" сумели отличиться дважды. Авторами голов стали Линден Вей и Антон Слепышев.
До перерыва Сергей Плотников отыграл одну шайбу, но на последних секундах матча гол в пустые ворота забил игрок ЦСКА Михаил Григоренко.
Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где их ждёт омский "Авангард". Так как ни ЦСКА, ни "Авангард" никогда не становились обладателями Кубка Гагарина, у главного трофея КХЛ будет новый хозяин.
Расписание матчей финала:
- 13.04 ЦСКА - Авангард
- 15.04 ЦСКА - Авангард
- 17.04 Авангард - ЦСКА
- 19.04 Авангард - ЦСКА