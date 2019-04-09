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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. У трофея будет новый обладатель
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Хоккеисты ЦСКА

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

9 апреля состоялся седьмой и решающий финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором московский ЦСКА оказался сильнее питерского СКА - 3:1.

В первом периоде зрители не увидели голов, а с 26-й по 28-ю минуту московские "армейцы" сумели отличиться дважды. Авторами голов стали Линден Вей и Антон Слепышев.

До перерыва Сергей Плотников отыграл одну шайбу, но на последних секундах матча гол в пустые ворота забил игрок ЦСКА Михаил Григоренко.

Таким образом, ЦСКА одержал победу в серии со счётом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина, где их ждёт омский "Авангард". Так как ни ЦСКА, ни "Авангард" никогда не становились обладателями Кубка Гагарина, у главного трофея КХЛ будет новый хозяин.

Расписание матчей финала:

  • 13.04 ЦСКА - Авангард
  • 15.04 ЦСКА - Авангард
  • 17.04 Авангард - ЦСКА
  • 19.04 Авангард - ЦСКА

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