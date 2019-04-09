Стал известен процент довольных своей внешностью женщин

В опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60 процентов (960 человек) из них положительно ответили на вопрос о том, довольны ли они своей внешностью. Более того, 70 процентов респонденток выразили уверенность в том, что на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания.