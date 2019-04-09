Стал известен процент довольных своей внешностью женщин
Сотрудники британского ретейлера в сфере красоты и здоровья Boots провели исследование и выяснили, сколько женщин среднего возраста считают себя красивыми, сообщает издание The Sun.
В опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60 процентов (960 человек) из них положительно ответили на вопрос о том, довольны ли они своей внешностью. Более того, 70 процентов респонденток выразили уверенность в том, что на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания.
Помимо этого в ходе исследования специалисты выяснили, что для восьми из десяти женщин важно, чтобы их считали красивыми "как внешне, так и внутренне".
Как оказалось, есть некоторые черты характера, которые наряду с внешними данными помогают им чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Среди таких, в частности, умение признавать свои ошибки, быть честной с собой и другими, а также самоирония, сострадание, умение отстаивать свои права и защищать права других.