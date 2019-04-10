"Ливерпуль" налегке обыграл "Порту", а "Манчестер Сити" проиграл в Лондоне

Ливерпуль - Порту 2:0

Интересно, что эти соперники встречались между собой в еврокубках шесть раз и "Порту" ни разу не удалось победить (три поражения и три ничьи). Забегая вперёд скажем, что в этот раз тоже не удалось.

Уже на 5-й минуте Мане отдал хитрую передачу на партнёра, который перевёл на Наби Кейта, а тот рикошетом от защитника отправил мяч в сетку.

Fast start for #Liverpool thanks to some good fortunate. Naby Keita's shot took a big deflection and left Iker Casillas helpless. 1-0.#LIVPOR #UCL #FCPorto pic.twitter.com/lmf8YJTyh1 — Joga Bonito (@Jasoninho10) April 9, 2019

Минут 15 спустя Салах воспользовался ошибкой защитника, убежал один на один с Икером Касильясом, но не попал в створ. Египтянину не удалось удвоить преимущество "Ливерпуля", но это удалось сделать Фирмино. 27-летний бразилец воспользовался очередным провалом в защите гостей и замкнул прострел Трента.

Easy as that, 2-0 to Liverpool as Roberto Firmino scores a tap in after a assist from Trent Alexander Arnold. Brilliant move, looks like this game is already done even if there’s a 2nd leg. #UCL #LFCFCP pic.twitter.com/mcAlmeen6y — footballnews (@footynews34) April 9, 2019

Во втором тайме "Ливерпуль" спокойно катал мяч на чужой половине поля, в то время как прессинг "Порту" умер не родившись.

Юрген Клопп потихоньку начал убирать с поля своих лидеров и выпускать запасных игроков - время работало на англичан. В оставшееся время "Ливерпуль" спокойно дождался финального свистка и теперь отправится на ответную игру с преимуществом в два мяча. Пожалуй, можно поздравить подопечных Клоппа с выходом в полуфинал.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0

Выход "Тоттенхэма" в четвертьфинал - это повторение их лучшего результата, который они продемонстрировали в 2011 году. Многие помнят, что тогда за англичан играл российский футболист Роман Павлюченко.

Сегодняшний матч стал историческим. Команды встречались между собой 157 раз и впервые они вышли друг против друга в Лиге чемпионов.

На 11-й минуте Стерлинг пробил по ворота и угодил мячом в руку защитника. Судья отправился смотреть VAR и после небольшой паузы указал на "точку". Пенальти принялся исполнять Серхио Агуэро, но вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис оставил аргентинца без гола. Интересно, что французский вратарь в 2019 году справился с тремя пенальти из трёх. Нереально!

По большому счёту, нереализованный пенальти - это единственное, чем запомнился первый тайм.

После перерыва игра также имела убаюкивающий характер. Футболисты бегали, мяч катался по полю - вроде всё, как и должно быть в футболе, но смотреть на это в половину двенадцатого ночи было сложновато.

На поле было много борьбы, игра была вязкой и футболисты время от времени прибегали к грубостям. В одном из эпизодов травму получил лидер лондонцев Гарри Кейн, который был вынужден покинуть поле раньше времени.

И вот, на 78-й минуте Сон Хын Мин заставил взорваться трибуны стадиона "Тоттенхэма" и наконец разбудил болельщиков у телевизоров. Кореец создал момент из ничего, развернулся, убрал защитника и пробил под рукой Эдерсона.

First Premier League goal at Spurs' new stadium: Son Heung-min



First #UCL goal at Spurs new stadium: Son Heung-min pic.twitter.com/6dr2GtBw16 — имя фамилия отчество 🤳🏼 (@realitionist) April 9, 2019