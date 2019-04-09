В Японии пропал военный самолёт

Истребитель F-35А Lightning II воздушных сил самообороны Японии пропал с экранов радаров над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.
По информации газеты Asahi Shimbun, истребитель пропал с радаров около 19:30 по местному времени. Связь оборвалась в момент, когда самолёт находился над Тихим океаном.
На борту истребителя был всего один пилот. Проблем в ходе подготовки к полёту зафиксировано не было.
Газета Mainichi сообщает, что военный самолёт, скорее всего, потерпел крушение. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция.