Вт, 9.04.2019
Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил. Генерал Иволгин

В Японии пропал военный самолёт

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Истребитель F-35А Lightning II воздушных сил самообороны Японии пропал с экранов радаров над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на японские СМИ.

По информации газеты Asahi Shimbun, истребитель пропал с радаров около 19:30 по местному времени. Связь оборвалась в момент, когда самолёт находился над Тихим океаном.

На борту истребителя был всего один пилот. Проблем в ходе подготовки к полёту зафиксировано не было.

Газета Mainichi сообщает, что военный самолёт, скорее всего, потерпел крушение. В данный момент ведётся поисково-спасательная операция.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ