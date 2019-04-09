Вт, 9.04.2019
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Начата перестройка лестниц Вантового моста

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Ступени Вантового моста

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Нанятые департаментом сообщения Рижской думы строители начали работы по перестройке лестниц Вантового моста, сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Строители должны закончить ремонтные работы до 21 июля. За это время будут перестроены обе лестницы моста на правом берегу Даугавы. Так как они находятся на территории исторического центра Риги, строители должны сохранить их архитектонический вид.

В ходе ремонта будут полностью демонтированы поврежденные бетонные конструкции лестниц и заменены все гранитные ступени.

Разработка строительного проекта перестройки лестниц обошлась в 11 856 евро. Ремонтные работы выполняет Rīgas tilti, их стоимость - 375 619 евро без НДС.

С марта 2018 года лестницы Вантового моста на правом берегу Даугавы из-за обрушения конструкций закрыты, движение пешеходов по мосту частично ограничено.

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