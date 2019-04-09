Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

Газета Il Messaggero сообщает, что 50-летний правнук Муссолини будет выступать в качестве кандидата от правой партии "Братья Италии".

У 50-летнего Муссолини нет опыта в политике, однако он пояснил газете, что "дышал политикой всю жизнь".

РИА "Новости" сообщает, что в видеообращении на фоне римского Дворца итальянской цивилизации (считающийся одним из образцов фашистской неоклассической архитектуры) лидер партии Джорджа Мелони представила потомка дуче избирателям. Также она добавила, что "его резюме говорит само за себя: профессионал, военный, патриот".