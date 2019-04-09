Вт, 9.04.2019
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Оппозиционные партии не раскрывают своих кандидатов в президенты Латвии

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Флаг Латвии и памятник Свободы. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Партии парламентской оппозиции могут выдвинуть на должность президента Латвии своего кандидата или кандидатов, но конкретных претендентов не называют.

Председатель фракции "Согласия" Янис Урбанович сказал агентству LETA, что сам в генерировании идей не участвует, но у его однопартийцев есть идеи о хороших кандидатах в президенты.

По его словам, правящая коалиция назвала сильного кандидата в президенты - судью Суда ЕС Эгила Левитса, но очень плохо, что нет альтернативы. Поэтому надо предложить другого кандидата на этот пост. "Согласие" решит этот вопрос позднее, сказал Урбанович.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) пока выслушивает и обсуждает мнения общества о различных возможных кандидатах, сообщил агентству LETA председатель правления СЗК Арманд Краузе.

СЗК готов выдвинуть своего кандидата, но конкретных претендентов пока не обсуждал. На вопрос о возможности повторного выдвижения действующего президента Раймонда Вейониса Краузе не ответил ни утвердительно, ни отрицательно.

Депутат фракции KPV LV, так называемый внутренний оппозиционер Дидзис Шмитс сказал агентству LETA, что лично обращался к председателю совета Латвийской торгово-промышленной палаты Айгару Ростовскису с предложением баллотироваться в президенты, но тот не дал конкретного ответа.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA неофициальной информации, часть политиков из СЗК допускает возможность повторного выдвижения кандидатуры Вейониса в президенты.

Коалиционное большинство склоняется к поддержке кандидатуры Левитса.

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