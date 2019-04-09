Вт, 9.04.2019
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Медведь лишил туристку руки

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Медведь

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Амурской области на женщину напал медведь, которого она хотела покормить, передаёт ТАСС.

Всё произошло на туристической базе. Сообщение об инциденте поступило восьмого апреля. 

Как сообщается, женщина просунула руку в клетку к медведю, чтобы покормить его. Зверь накинулся на руку и нанёс серьёзные травмы.

Женщину доставили в больницу, где пришлось ампутировать руку. 

Ведутся проверки действий работников туристической базы, которые ответственны за содержание хищника и обеспечение безопасности посетителей.

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