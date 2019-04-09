Медведь лишил туристку руки

В Амурской области на женщину напал медведь, которого она хотела покормить, передаёт ТАСС.
Всё произошло на туристической базе. Сообщение об инциденте поступило восьмого апреля.
Как сообщается, женщина просунула руку в клетку к медведю, чтобы покормить его. Зверь накинулся на руку и нанёс серьёзные травмы.
Женщину доставили в больницу, где пришлось ампутировать руку.
Ведутся проверки действий работников туристической базы, которые ответственны за содержание хищника и обеспечение безопасности посетителей.