Саша Савельева подтвердила, что стала мамой, и опубликовала фото с сыном
27 марта российские СМИ сообщили о том, что 35-летняя певица Александра Савельева и 45-летний актер Кирилл Сафонов стали родителями, однако звездная пара две недели хранила молчание и официально не подтверждала эту информацию.
Напомним, в конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что солистка группы "Фабрика" Саша Савельева ждет первенца. Сама она не распространялась по этому поводу, однако поклонники не переставали находить доказательства своей правоты.
27 марта издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына.
По словам инсайдеров, малыш появился на свет весом всего 2 килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.
При этом ни сама Саша, ни Кирилл никаких комментариев относительно своего нового статуса по-прежнему не давали, лишь 1 апреля в Instagram-аккаунте Савельевой появился шутливый пост.
И вот наконец дождались! Причем не просто подтверждения того, что это счастливое событие произошло, на словах, но и с особенным подарком - фото с новорожденным малышом.
"Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно - счастье безмерное!
Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание!" - обратилась Александра к своим поклонникам в Instagram.
Она искренне поблагодарила команду врачей и в заключение с нежностью написала о муже: "А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков?
Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю".
View this post on Instagram
Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно -счастье безмерное! Спасибо всем кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир!🙏🏻 Наш замечательный сын появился в ПМЦ «Мать и дитя» @aist_i_kapusta , очень рада, что именно здесь! Задолго перед родами попросила знак свыше,- «пусть мне повезет с врачом, пусть сама судьба решит, кто будет со мной в этот самый важный и ответственный момент»... Татьяна Олеговна! @normantovich_doctor Я не знаю какие еще слова подобрать, чтоб выразить Вам мою благодарность🤲🏻 Простое человеческое СПАСИБО! За все за все! Рядом с вами так тепло и спокойно😌 Благодарю всех врачей (отдельное спасибо Шамановой Марии Борисовне, Лобко Константину Николаевичу, Волкову Сергею Николаевичу, Запертовой Екатерине Юрьевне, Донину Игорю Михайловичу, Григорьевой Татьяне Эдуардовне), акушеров, мед сестер, всех , кто помогал и создавал невероятно комфортные условия. Марк Аркадьевич Курцер @kurtser_ma Вы собрали лучшую команду профессионалов 💪🏼 А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю❤ #пмц #детипмц