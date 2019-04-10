Саша Савельева подтвердила, что стала мамой, и опубликовала фото с сыном

Напомним, в конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что солистка группы "Фабрика" Саша Савельева ждет первенца. Сама она не распространялась по этому поводу, однако поклонники не переставали находить доказательства своей правоты.

27 марта издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына.

По словам инсайдеров, малыш появился на свет весом всего 2 килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.

При этом ни сама Саша, ни Кирилл никаких комментариев относительно своего нового статуса по-прежнему не давали, лишь 1 апреля в Instagram-аккаунте Савельевой появился шутливый пост.

И вот наконец дождались! Причем не просто подтверждения того, что это счастливое событие произошло, на словах, но и с особенным подарком - фото с новорожденным малышом.

"Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно - счастье безмерное!

Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание!" - обратилась Александра к своим поклонникам в Instagram.

Она искренне поблагодарила команду врачей и в заключение с нежностью написала о муже: "А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков?