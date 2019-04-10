"Весна на Кипсале": студенческая мода Латвии - "От вызова до провокации"
Накануне, 9 апреля, в Рижском техническом университете уже в 15-й раз прошел модный показ "Весна на Кипсале", в котором свои коллекции представили студенты Института технологии дизайна. Тема этого года звучала так: "От вызова до провокации".
На подиуме была представлена одежда, созданная студентами 3-го и 4-го курса, обучающимися по профессиональной программе бакалавра "Технология материалов и дизайн".
Кроме того, зрители имели возможность увидеть четыре коллекции гостей из Ростовского Южного федерального университета - партнера ИТД из России.
Смотрите фото - оцените талант, фантазию и мастерство молодых дизайнеров!