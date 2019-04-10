Ср, 10.04.2019
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"Весна на Кипсале": студенческая мода Латвии - "От вызова до провокации"
168 фото с подиума!

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Накануне, 9 апреля, в Рижском техническом университете уже в 15-й раз прошел модный показ "Весна на Кипсале", в котором свои коллекции представили студенты Института технологии дизайна. Тема этого года звучала так: "От вызова до провокации".

На подиуме была представлена одежда, созданная студентами 3-го и 4-го курса, обучающимися по профессиональной программе бакалавра "Технология материалов и дизайн".

Кроме того, зрители имели возможность увидеть четыре коллекции гостей из Ростовского Южного федерального университета - партнера ИТД из России.

Смотрите фото - оцените талант, фантазию и мастерство молодых дизайнеров!

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