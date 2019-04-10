Глава СГД: "зарплаты в конвертах" образовывают 18% теневой экономики

Она отметила, что в борьбе с теневой экономикой уделяется внимание трем главным приоритетам: борьба со схемами обхода PVN, "зарплаты в конвертах" и незарегистрированная хозяйственная деятельность.

Яунземе отметила, что объем "зарплат в конвертах" уменьшается, но не так стремительно, как хотелось бы СГД.