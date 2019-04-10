Глава СГД: "зарплаты в конвертах" образовывают 18% теневой экономики

Удельный вес "зарплат в конвертах" в теневой экономике составляет 18%, сообщила в интервью передаче "900 секунд" LNT глава СГД Иева Яунземе.
Она отметила, что в борьбе с теневой экономикой уделяется внимание трем главным приоритетам: борьба со схемами обхода PVN, "зарплаты в конвертах" и незарегистрированная хозяйственная деятельность.
Яунземе отметила, что объем "зарплат в конвертах" уменьшается, но не так стремительно, как хотелось бы СГД.
Снижается и незарегистрированная хозяйственная деятельность, однако эта тенденция растет в интернете.