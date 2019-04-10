В главном аэропорту Албании похитили миллионы евро

В аэропорту столицы Албании Тиране во вторник из самолета австрийской авиакомпании Austrian Airlines были украдены миллионы евро, сообщает AFP.
Вооруженные мужчины пробрались на взлетную полосу и похитили деньги, которые было предусмотрено доставить в банк в Вене.
В Албании зарубежные банки отсылают свою конвертируемую валюту в Вену, так как центральный банк Албании такие вклады не принимает.
Один из нападавших был убит во время перестрелки с полицией.
Полиция Албании в связи с нападением задержала четырех человек, еще 40 были допрошены.
Грабители попали на взлетную полосу международного аэропорта Матери Терезы в Тиране через ворота, которые используют пожарные.
Полиция сообщила, что трое вооруженных мужчин в военной форме пригрозили сотрудникам контроля багаже, после чего похитили деньги.
Изначально сообщалось об украденных 2,5 миллионах евро, но местные СМИ утверждают, что сумма может быть даже в пять раз больше.
Пресс-секретарь Austrian Airlines Таня Грубер рассказала, что ограбление произошло во время погрузки денег.
В дальнейшем в целях безопасности перевозка наличных средств из Тираны в Вену осуществляться не будет, сказала Грубер.
Вылет самолета из-за ограбления задержался примерно на три часа.
В аэропорту Тираны за последние три года произошло минимум два подобных ограбления.