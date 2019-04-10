Ср, 10.04.2019
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В России заведено дело на литовских судей, заочно приговоривших главу Минобороны СССР

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Дмитрий Язов

ФОТО: TASS/Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении четырех судей Вильнюсского окружного суда, которые в марте вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, сообщает Meduza.

Дело по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора расследуется в отношении Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

Напомним, в конце марта этого года 94-летний Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.

Суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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