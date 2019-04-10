В России заведено дело на литовских судей, заочно приговоривших главу Минобороны СССР

Дело по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора расследуется в отношении Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

Напомним, в конце марта этого года 94-летний Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.