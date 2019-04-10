Пуце о новой карте самоуправлений: можно будет сократить тысячу депутатских мест

Пуце сказал, что предложит внести коррективы также в систему выборов депутатов самоуправлений.

Количество депутатских мест можно сократить с нынешних почти 1700 до примерно 700, считает он.

Возможности представительства интересов жителей в самоуправлениях при этому увеличились бы, отметил Пуце. В Риге, например, максимальное число избираемых депутатов может составить 25 вместо нынешних 19.

Министерство финансов готовит возможные изменения в финансировании самоуправлений, сообщил Пуце. Он поддерживает пересмотр принципа распределения поступлений ПНН в соответствии с числом жителей, которые в самоуправлении работают, а не только задекларированы.

Рассматривается также необходимость какой-то инвестиционной программы для самоуправлений, например, для сельских дорог. Такую программу надо было бы подготовить и отстоять в бюджете, но обещать он пока ничего не может, подчеркнул министр.

Согласно предложенной карте самоуправлений в подавляющем большинстве случаев жителям до центра, где они смогут получать услуги, придется провести в пути от 20 до 30 минут. Эксперты считают приемлемым время до 50 минут, добавил Пуце.

Границы самоуправлений на карте проведены в соответствии с двумя главными принципами. Это необходимое число жителей для обеспечения определенного вида услуг и расстояние от самого дальнего места в крае до потенциального центра, пояснил он.