Ср, 10.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Пуце о новой карте самоуправлений: можно будет сократить тысячу депутатских мест

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юрис Пуце

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Новая карта самоуправлений может повлечь изменения в порядке распределения поступлений подоходного налога с населения (ПНН) и в числе депутатов. Это следует из сказанного министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце в интервью Латвийскому радио.

Пуце сказал, что предложит внести коррективы также в систему выборов депутатов самоуправлений.

Количество депутатских мест можно сократить с нынешних почти 1700 до примерно 700, считает он.

Возможности представительства интересов жителей в самоуправлениях при этому увеличились бы, отметил Пуце. В Риге, например, максимальное число избираемых депутатов может составить 25 вместо нынешних 19.

Министерство финансов готовит возможные изменения в финансировании самоуправлений, сообщил Пуце. Он поддерживает пересмотр принципа распределения поступлений ПНН в соответствии с числом жителей, которые в самоуправлении работают, а не только задекларированы.

Рассматривается также необходимость какой-то инвестиционной программы для самоуправлений, например, для сельских дорог. Такую программу надо было бы подготовить и отстоять в бюджете, но обещать он пока ничего не может, подчеркнул министр.

Согласно предложенной карте самоуправлений в подавляющем большинстве случаев жителям до центра, где они смогут получать услуги, придется провести в пути от 20 до 30 минут. Эксперты считают приемлемым время до 50 минут, добавил Пуце.

Границы самоуправлений на карте проведены в соответствии с двумя главными принципами. Это необходимое число жителей для обеспечения определенного вида услуг и расстояние от самого дальнего места в крае до потенциального центра, пояснил он.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ