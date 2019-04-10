Названы кандидаты на пост главы Крестьянского союза Латвии

По его словам, треть членов КСЛ считает, что на этой должности должен остаться он, а две трети выступают за перемены. "Общий фон направлен на то, что партии необходимо новое руководство. Мнения о том, как партии нужно меняться, различаются", - сказал Бригманис.

По его словам, в различных мнениях внутри партии нет ничего нового, но "они, конечно, усилились, так как результаты выборов в Сейм были для партии неблагоприятными".

Бригманис считает, что, скорее всего, не сохранит пост лидера партии, но кто его займет, не прогнозирует. "Я сам на предыдущем съезде говорил о необходимости нового руководства и от своих слов не отказываюсь. Баллотируюсь только потому, что часть членов партии по-прежнему мне доверяют и выдвинули меня на эту должность", - сказал политик.