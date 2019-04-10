Ср, 10.04.2019
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В Латвии задержаны десять самых активных распространителей детской порнографии

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

Госполиция на прошлой неделе задержала в ходе крупной операции десять самых активных в Латвии распространителей и хранителей детской порнографии, сообщил в среду журналистам начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Лавчиновский.

Благодаря международному сотрудничеству удалось идентифицировать преступников, и на прошлой неделе в течение двух дней было проведено десять обысков по месту жительства десяти мужчин. Изъята компьютерная техника, носители данных с детской порнографией и другими запрещенными порнографическими материалами.

К девяти мужчинам применен статус подозреваемого, к одному - статус лица, против которого начат уголовный процесс.

По словам представителя полиции, все мужчины были с виду нормальными людьми, имевшими работу и семью. Они проживают в разных регионах Латвии, возраст составляет от 20 до 50 лет, ни один ранее не был судим за преступления социального характера.

"Видимо, они вели двойную жизнь", - сказал Лавчиновский.

Видео: Полиция рассказывает о задержании распространителей детской порнографии

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