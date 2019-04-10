В Латвии задержаны десять самых активных распространителей детской порнографии

Благодаря международному сотрудничеству удалось идентифицировать преступников, и на прошлой неделе в течение двух дней было проведено десять обысков по месту жительства десяти мужчин. Изъята компьютерная техника, носители данных с детской порнографией и другими запрещенными порнографическими материалами.

По словам представителя полиции, все мужчины были с виду нормальными людьми, имевшими работу и семью. Они проживают в разных регионах Латвии, возраст составляет от 20 до 50 лет, ни один ранее не был судим за преступления социального характера.