На Youtube показали невыпущенный телефон от Apple 1993 года
На Youtube появилось видео с телефоном W.A.L.T., разработанным компанией Apple в 1993 году. Таким образом, предприятие могло стать производителем телефонов значительно раньше выхода первого iPhone.
Ролик опубликовал известный австралийский инсайдер Сони Диксон. Аппарат представляет из себя стационарный телефон с фактом.
Устройство имело небольшой сенсорный дисплей, работающий со стилусом. Также в нем имелась встроенная книга контактов и даже банковские приложения.
Написанный от руки текст телефон автоматически преобразовывал в печатный. Работает он на операционной системе для компьютеров Mac OS 6.