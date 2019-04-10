Ср, 10.04.2019
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На Youtube показали невыпущенный телефон от Apple 1993 года
Видео

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ФОТО: скриншот видео

На Youtube появилось видео с телефоном W.A.L.T., разработанным компанией Apple в 1993 году. Таким образом, предприятие могло стать производителем телефонов значительно раньше выхода первого iPhone.

Ролик опубликовал известный австралийский инсайдер Сони Диксон. Аппарат представляет из себя стационарный телефон с фактом.

Устройство имело небольшой сенсорный дисплей, работающий со стилусом. Также в нем имелась встроенная книга контактов и даже банковские приложения.

Написанный от руки текст телефон автоматически преобразовывал в печатный. Работает он на операционной системе  для компьютеров Mac OS 6.

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