В цесисской церкви Св. Иоанна найдена капсула времени старше 100 лет

На данный момент в церкви продолжаются реставрационные работы. На этой недели с крыши церкви были сняты купол и крест. В куполе была обнаружена капсула, которая, как указали в церкви, скорее всего не только хранит в себе послание из прошлого, но и несколько снарядов.

Как свидетельствуют фотографии, размещенные в соцсети Facebook, на купольных опорах видны надписи на немецком языке, одна из них датирована 1853 годом. Капсулу времени планируется открыть в ближайшем времени.

В приходе церкве также рассказали, что на самой капсуле никаких указаний не оставлено и на данный момент неизвестно, что может в ней находиться.