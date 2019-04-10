В цесисской церкви Св. Иоанна найдена капсула времени старше 100 лет

В Цесисе в куполе церкви Св. Иоанна была найдена капсула времени, возраст которой, скорее всего составляет более 100 лет, сообщили агентству LETA в цесисском евангелическо-лютеранском приходе Св. Ионна.
На данный момент в церкви продолжаются реставрационные работы. На этой недели с крыши церкви были сняты купол и крест. В куполе была обнаружена капсула, которая, как указали в церкви, скорее всего не только хранит в себе послание из прошлого, но и несколько снарядов.
Как свидетельствуют фотографии, размещенные в соцсети Facebook, на купольных опорах видны надписи на немецком языке, одна из них датирована 1853 годом. Капсулу времени планируется открыть в ближайшем времени.
В приходе церкве также рассказали, что на самой капсуле никаких указаний не оставлено и на данный момент неизвестно, что может в ней находиться.
Кроме того в одном из боковых куполов церкви было найдено сообщение от Харальда Симаниса, который обновлял церковную крышу в конце прошлого века.