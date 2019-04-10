Ср, 10.04.2019
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KNAB взялся за депутата Закатистова и предпринимателя Тамужса
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Атис Закатистов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма Атису Закатистову ("KPV LV") и предпринимателю Виестуру Тамужсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Следствие установило, что мошенничество, возможно, совершено в интересах юридического лица, сообщили агентству LETA в KNAB, не называя это лицо.

В рамках этого уголовного процесса в отношении юридического лица начат процесс принудительного воздействия.

KNAB все еще продолжает расследование уголовного процесса, в котором статус подозреваемого в незаконном финансировании партии "KPV LV" был применен к депутату 13-го Сейма Артусу Кайминьшу. Ранее такой статус был применен к Закатистову и Тамужсу, но агентству ЛЕТА не удалось выяснить, сохранен ли этот статус до сих пор.

Начальник KNAB Екаб Страуме сегодня в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" подтвердил, что в отделенном уголовном процессе расследование по-прежнему ведется против одного физического лица. Более подробно говорить об этом он не стал.

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