KNAB взялся за депутата Закатистова и предпринимателя Тамужса

Следствие установило, что мошенничество, возможно, совершено в интересах юридического лица, сообщили агентству LETA в KNAB, не называя это лицо.

В рамках этого уголовного процесса в отношении юридического лица начат процесс принудительного воздействия.

KNAB все еще продолжает расследование уголовного процесса, в котором статус подозреваемого в незаконном финансировании партии "KPV LV" был применен к депутату 13-го Сейма Артусу Кайминьшу. Ранее такой статус был применен к Закатистову и Тамужсу, но агентству ЛЕТА не удалось выяснить, сохранен ли этот статус до сих пор.