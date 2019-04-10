Хабиб: "Не хочу отвечать за жизнь Роналду"

"Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность".