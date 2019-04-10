Ср, 10.04.2019
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Хабиб: "Не хочу отвечать за жизнь Роналду"

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Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: instagram.com/cristiano

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ" рассказал, что поддерживает отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Хабиб отметил, что общается со многими спортсменами, которые никак не связаны с боевыми искусствами. В их числе и нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым они переписываются после каждого матча португальца.

Нурмагомедов также сказал, что пока не планирует приглашать Роналду в Дагестан, но был бы рад его встретить.

"Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность". 

Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду познакомились в феврале прошлого года. После матча они встретились и обменялись подарками - Хабиб подарил футболисту папаху, а в ответ получил майку с автографом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nice to see you bro. 👌💪

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