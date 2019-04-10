Хабиб: "Не хочу отвечать за жизнь Роналду"

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ" рассказал, что поддерживает отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.
Хабиб отметил, что общается со многими спортсменами, которые никак не связаны с боевыми искусствами. В их числе и нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, с которым они переписываются после каждого матча португальца.
Нурмагомедов также сказал, что пока не планирует приглашать Роналду в Дагестан, но был бы рад его встретить.
"Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность".
Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду познакомились в феврале прошлого года. После матча они встретились и обменялись подарками - Хабиб подарил футболисту папаху, а в ответ получил майку с автографом.