После 8 лет брака женщина узнала о 47 детях супруга
Пользовательница Сети под ником fedupwife1234 расказала на сайте Reddit о своем муже, который оказался отцом 47 детей от других женщин. Она знала, что супруг много лет был донором спермы, но не могла и предположить, сколько малышей появилось на свет с его помощью.
По словам женщины, они прожили в браке с мужем восемь лет, и за это время у них родился один ребенок. Пользовательница с самого начала их отношений знала о том, что ее возлюбленный является донором спермы, но никогда не спрашивала, сколько детей появилось на свет благодаря его генетическому материалу. Она думала, что их "не больше двух".
Незадолго до публикации поста женщина все-таки задала супругу этот вопрос, на что тот ответил, что, согласно базе данных банков спермы, он стал отцом 47 детей.
"Я не ожидала, что их так много.
Очевидно, я допустила ошибку, не спросив этого раньше. Я буквально сказала ему "мне плевать" и "я не хочу этого знать", поэтому не могу его винить... Но 47... Господи!"
- написала она.
Больше всего женщину беспокоит, что им, возможно, придется помогать всем отпрыскам супруга в старости.
Все 47 детей получат право узнать имя и контактные данные отца, когда им исполнится 18 лет. Она не может выкинуть это из головы и хочет развестись.
В Сети по-разному отнеслись к проблеме женщины. Одни считают, что ее муж просто "помог другим людям создать семью", а ей следовало выяснить все сразу. Другие же посочувствовали пользовательнице и отметили, что хотя мужчина и не занимался сексом с матерями этих детей, он может почувствовать ответственность за них, что отразится на интересах его семьи.