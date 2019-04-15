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Попасть в долговую кабалу, когда возврат долга практически невозможен, – просто. В таких случаях мы склонны совершать глупые ошибки – игнорировать долговые обязательства, брать новые кредиты, чтобы возвратить старые, нередко даже убежать от своих проблем. Кредиторы часто слышат такие истории. О возможностях освободиться от затянувшихся и казалось бы невозвратимых долгов рассказывает Артур Силантьев, член правления West Kredit.

Что делать, если кажется, что не могу вернуть долги?

Люди нередко боятся, что кредитор любым способом попытается взыскать долг, поэтому они выбирают скрыться и убежать от проблем. И действительно, бывают случаи, когда кредитные организации видят не людей, а только информацию с бoльшими или меньшими долгами. Мы, наоборот, пытаемся разобраться в каждой ситуации и оценить, какое лучшее решение мы могли бы предложить.

Так, например, мы были первыми в Латвии, кто разработал решение для планомерного погашения задолженности. У нас также есть решение, помогающее объединить все имеющиеся долги, даже если кредиты взяты не у одного кредитора. Мы разрабатываем план с соответствующими финансовой ситуации конкретного человека ежемесячной платой и сроком возврата кредита. Таким образом, мы предлагаем реальное решение для всех взятых долговых обязательств, поскольку в месяц нужно перечислять конкретную сумму только одному получателю.

Кроме того, мы всегда заинтересованы проговорить все проблемы клиента и приноровиться к изменениям в его жизни. План также можно изменить – например, повысить ежемесячную плату и сократить время возврата долга, если твое финансовое положение улучшается, или, наоборот, уменьшить ежемесячную плату и продлить срок, если финансовые обстоятельства становятся более стеснительными. В последние три года эта услуга становится все более популярной.

Что делать, если мне стыдно, что я – по уши в долгах?

Это – очень человеческие эмоции. Кто желает признавать свои ошибки или неудачи? Признавать, что трудно возвратить взятый кредит, особенно не хотят люди, которые каждый день берут на себя ответственность не только за свои повседневные финансы, но и за финансы своих близких. Однако стыд не решает ситуацию, потому что причины трудностей с возвратом долгов могут быть различными. Чаще всего причинами являются незапланированные или неожиданно большие расходы – проблемы со здоровьем, ремонт автомобиля, пополнение в семье, покупка крупной бытовой техники и т. д. Мы выдаем ипотечные кредиты со сроком погашения до 20 лет, поэтому можем понять, что это достаточно долгий срок, чтобы финансовое положение клиента могло измениться. Ничто не является постоянным в жизни на 100% – каждый может потерять работу, потерять здоровье и столкнуться со множеством других проблем, которые не позволят выполнять свои обязательства. Самое главное – помнить, если ты попал в такую ситуацию, не таись, а найди своего кредитора и вместе ищите решение ситуации! Также бывают случаи, когда человек понимает, что хочет продать свою заложенную недвижимость, избавляясь таким образом от кредитных обязательств.

Какие существуют возможности для решения проблем с возвратом кредитов?

Решения бывают разные. Одно из них – кредитные каникулы. Они позволяют заемщику стабилизировать свою финансовую ситуацию, чтобы через некоторое время опять вернуться к ежемесячному платежам по кредиту. В такие «каникулы» люди находят новую работу, ремонтируют поломки, заботятся о своем здоровье, ремонтируют квартиру, совершают большие покупки или даже отправляются в путешествие, о котором давно мечтали.

Например, в этом году под новый год мы хотели порадовать наших клиентов и предложили им кредитные каникулы. Многие обрадовались, что какое-то время ежемесячные платежи по кредиту проходили мимо них. Люди не ждали такого предложения, и мы получили много слов с благодарностью.

Существует ли срок кредитных каникул?

У нас, West Kredit, кредитные каникулы можно получить на срок до полугода.

Нарастают ли проценты на мой кредит во время кредитных каникул?

Нет, у нас нет никаких скрытых премий или сложных процентных ставок. У нас существует стандартная плата, и она составляет 85 евро.

Все ли могут получить кредитные каникулы?

Каждый случай – индивидуален, поэтому мы договаривается о конкретной встрече с каждым из клиентом, и во время встречи мы отвечаем на все вопросы, помогаем с рекомендациями, по сути – принимаем во внимание каждую отдельную ситуацию.