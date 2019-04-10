Даугавпилчанка Григорьева вышла в полуфинал чемпионата Европы по вольной борьбе

10 апреля латвийский борец вольного стиля Анастасия Григорьева вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Румынии.
В категории до 68 кг Анастасия Григорьева одержала уверенную победу со счётом 11:0 и оставила за бортом соревнований турчанку Мерви Пулу.
В связи с этим, 29-летняя Григорьева гарантировала себе как минимум пятое место на чемпионате Европы. Её соперницей в полуфинале станет чешка Адела Ханзличкова.
Для Григорьевой эти соревнования стали возвращением в спорт. Осенью 2018 года она родила сына, а перед этим в интервью агентству LETA она сообщила, что далека от своей оптимальной формы. В данный момент спортсменка участвует в категории до 68 кг, хотя обычно она это делала в более лёгких весовых категориях.
В активе даугавпичанки две бронзовые медали чемпионатов мира, четыре золотые медали чемпионатов Европы, а также участие в Олимпиаде-2012.