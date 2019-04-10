Даугавпилчанка Григорьева вышла в полуфинал чемпионата Европы по вольной борьбе

В связи с этим, 29-летняя Григорьева гарантировала себе как минимум пятое место на чемпионате Европы. Её соперницей в полуфинале станет чешка Адела Ханзличкова.

Для Григорьевой эти соревнования стали возвращением в спорт. Осенью 2018 года она родила сына, а перед этим в интервью агентству LETA она сообщила, что далека от своей оптимальной формы. В данный момент спортсменка участвует в категории до 68 кг, хотя обычно она это делала в более лёгких весовых категориях.