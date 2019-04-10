Ср, 10.04.2019
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Вейонис: Латвию и Эстонию связывают схожие ценности и общее видение мира

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвию и Эстонию связывают общее историческое наследие, общее видение Европы и мира, схожие ценности, понимание ощущения плеча друга и общей безопасности, подчеркнул президент Раймонд Вейонис, встретившись в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В этом году исполняется 15 лет со дня вступления Латвии и Эстонии в ЕС и НАТО. У обеих стран - общее понимание региональной безопасности и ответов на вызовы в балтийском регионе вместе с трансатлантическими партнерами, отметил он.

Государственный визит в Эстонию проходит в символичное время, ведь оба государства образовались в одно время и прошли общий исторический путь, добавил Вейонис.

Сегодня Латвия и Эстония - близкие соседи, партнеры, союзники и друзья, обе страны ведут активный политический и экономический диалог. С учетом современных геополитических условий в национальных интересах двух стран - укреплять и развивать сотрудничество Латвии и Эстонии, а также всех трех стран Балтии на всех уровнях, сказал Вейонис.

Он отметил также важность продолжения сотрудничества в реализации проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica", синхронизации электросетей стран Балтии с европейской сетью и развитии региональной газовой инфраструктуры.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис с 9 по 11 апреля находится с государственным визитом в Эстонии.

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