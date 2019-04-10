Закатистов отрицает свою вину в мошенничестве

Он указал, что не вовлечен в мошенничество. Закатистов отметил, что были предоставлены консультации, однако он не указал, для кого именно. По словам политика, консультации проводились между двумя частными компаниями. Он добавил, что Виестурс Тамужс предоставит более развернутые комментарии по этому вопросу, разъяснит контекст ситуации и, как это дело появилось. Закатистов указал, что Тамужс уже сам публично уже объяснял эту ситуацию.

Исходя из предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Тамужсом информации, договор о консультациях был заключен между предприятием Закатистова Per capita и компанией Eco Baltia, в которой Тамужс является председателем совета и владельцем 16,68% акций. В видении KNAB Закатистов никакие консультации не предоставлял.

На вопрос о том, ознакомился ли он с делом, Закатистов ответил, что "очень хорошо его знает". Он добавил, что в документах "незаконное финансирование партий не появляется".

Председатель парламентской фракции KPV LV указал, что отчеты о консультациях станут доступны всем тогда, когда дело будет отправлено для начала уголовного преследования. Он пообещал, что после этого он расскажет обо всем произошедшем.

Согласно прогнозам депутата, фракция KPV LV проведет голосование о выдаче Закатистова для уголовного преследования, поскольку не было бы правильным, если бы Сейм взял на себя роль судьи. Парламентарий еще думает, как будет голосовать по этому вопросу.

Если Закатистов решил бы сложить мандат депутата, следующим в списке, кто может претендовать на его место, является работник Салдусской краевой думы Эдгар Кронбергс. Депутат указал, что ситуация может измениться, но раньше Кронбергс был на стороне парламентариев KPV LV.

Как сообщалось ранее, KNAB просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере Закатистову и предпринимателю Тамужсу.

Следствие установило, что мошенничество, возможно, совершено в интересах юридического лица, сообщили агентству LETA в KNAB, не называя это лицо.