14-летний парень стал миллионером. Всё благодаря контракту с Nike

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike подписал спонсорский контракт с 14-летним футболистом дортмундской "Боруссии" Юссуфой Мукоко, об этом сообщает издание Bild.
Мукоко сейчас показывает хорошую игру в молодёжной команде "Боруссии". За дортмундский клуб U-17 он провёл 21 матч, забив 36 голов.
По сообщениям издания, Nike уже заплатил Мукоко один миллион долларов (887 тысяч евро), а если его карьера начнёт развиваться в правильном направлении, то в ближайшие годы футболист сможет заработать около 10 млн долларов. Правда, на такие деньги он сможет претендовать только тогда, когда дебютирует в чемпионате Германии.
Родившийся в Камеруне Юссуфа Мукоко не может играть в основной команде "Боруссии" до достижения 16-летия. В немецкой команде он оказался в 2016 году, а в возрасте 12 лет дебютировал за сборную Германии U-16, забив три мяча в четырёх матчах.
😲 Was für ein Tor!— Borussia Dortmund (@BVB) June 7, 2018
Youssoufa #Moukoko mit dem 1:0 gegen @bayer04fussball.
👉 Endstand: 1:1. #B04BVB pic.twitter.com/rehRKk6I2R