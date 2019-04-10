14-летний парень стал миллионером. Всё благодаря контракту с Nike

Мукоко сейчас показывает хорошую игру в молодёжной команде "Боруссии". За дортмундский клуб U-17 он провёл 21 матч, забив 36 голов.

По сообщениям издания, Nike уже заплатил Мукоко один миллион долларов (887 тысяч евро), а если его карьера начнёт развиваться в правильном направлении, то в ближайшие годы футболист сможет заработать около 10 млн долларов. Правда, на такие деньги он сможет претендовать только тогда, когда дебютирует в чемпионате Германии.