Ср, 10.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

14-летний парень стал миллионером. Всё благодаря контракту с Nike

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юссуфа Мукоко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike подписал спонсорский контракт с 14-летним футболистом дортмундской "Боруссии" Юссуфой Мукоко, об этом сообщает издание Bild.

Мукоко сейчас показывает хорошую игру в молодёжной команде "Боруссии". За дортмундский клуб U-17 он провёл 21 матч, забив 36 голов.

По сообщениям издания, Nike уже заплатил Мукоко один миллион долларов (887 тысяч евро), а если его карьера начнёт развиваться в правильном направлении, то в ближайшие годы футболист сможет заработать около 10 млн долларов. Правда, на такие деньги он сможет претендовать только тогда, когда дебютирует в чемпионате Германии.

Родившийся в Камеруне Юссуфа Мукоко не может играть в основной команде "Боруссии" до достижения 16-летия. В немецкой команде он оказался в 2016 году, а в возрасте 12 лет дебютировал за сборную Германии U-16, забив три мяча в четырёх матчах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ