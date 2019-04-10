Европейский Центробанк начал расследование в отношении Swedbank в Эстонии

По данным издания, Финансовая инспекция Швеции передала европейскому Центробанку отчет, составленный Swedbank, о происходившем в эстонском отделении. Но комментировать возможное расследование Финансовая инспекция не захотела и новостному агентству Reuters.

Источник газеты сказал, что европейский Центробанк заинтересовался, насколько хорошо эстонское отделение банка знало, кем являются его клиенты. Также источник отметил, что вероятнее всего Центробанк предоставит банку пару месяцев, чтобы устранить возможные недочеты.

Поскольку Швеция не входит в еврозону, то Swedbank не находится в юрисдикции европейского Центробанка. В то же время, в ней отдаленно находится эстонское отделение банка, более того, эстонский Swedbank крайне важен для самой Эстонии.

Европейский Центробанк не занимается напрямую расследованием отмывания денег – этим должны заниматься другие учреждения. Однако Центробанк может расследовать, исполняют ли банки имеющиеся регуляции.

В феврале шведское общественное телерадиовещание SVT сообщило, что между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske были перемещены как минимум 40 миллиардов шведских крон, или около 3,8 миллиарда евро.