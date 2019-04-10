Кумир Порзиньгиса и легенда НБА Дирк Новицки завершил карьеру

40-летний Новицки объявил об этом под шквал аплодисментов, которыми его отблагодарили поклонники "Далласа". Матч против "Финикса" стал для его команды последним в нынешнем сезоне. "Даллас" не может пробиться в плей-офф седьмой год подряд.

"Я благодарен всем болельщикам, которые меня поддерживали во взлетах и падениях. Я очень это ценю. Спасибо моим партнерам по команде и моей семье. Этот год был очень тяжелым для меня в физическом плане, но вы всегда помогали мне. Спасибо вам, ребята, что пришли", - сказал Новицки.

"Даллас" обыграл "Финикс" со счётом 120:109, а Новицки набрал за игру 30 очков. Поддержать Новицки приехали легендарные игроки НБА - Скотти Пиппен, Чарльз Баркли и Ларри Бёрд.

Дирк Новицки занимает шестое место в списке самых результативных игроков НБА. Немец заявил, что не планирует покидать Даллас, так как это его "новый дом". Некоторые источники сообщают, что Новицки останется в структуре "Далласа" и своими советами поможет игрокам, в том числе Кристапу Порзиньгису.

Немецкий нападающий провёл в НБА 21 сезон - всё это время он выступал за "Даллас" и стал не только легендой клуба, но и всей Лиги. За время проведённое за океаном Новицки успел завоевать один чемпионский титул и 14 раз принимал участие в Матче Звёзд.