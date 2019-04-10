После реформы самоуправлений депутатов в думах станет на 928 меньше

После административно-территориальной реформы количество избираемых в самоуправления депутатов планируется уменьшить с 1614 до 686, заявил в среду на пресс-конференции министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
По его словам, цель уменьшения количества депутатов состоит в том, чтобы обеспечить более равномерное представительство, в соответствии с численностью населения, рациональнее организовать работу комитетов самоуправлений, а также отделить исполнительную власть от тех, кто принимает решения.
В Риге и Юрмале планируется сохранить нынешнее количество депутатов - 60 и 11.
В самоуправлениях с численностью населения до 30 тыс. жителей будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 001 до 60 тыс. - 19 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 60 тыс. до 100 тыс. - 23 депутата. Такое количество жителей будет предположительно в Резекненском, Огрском и Елгавском самоуправлениях.
В самоуправлениях с численностью населения более 100 001 жителя можно будет избирать 25 депутатов. Такая численность населения планируется лишь в Лиепае и Даугавпилсе.
Министру задали вопрос, каким образом планируется обеспечить представительство нынешнего Озолниекского края на новой территории. Пуце ответил, что от нынешних самоуправлений в новые объединенные должно быть обеспечено избрание хотя бы одного или нескольких депутатов.