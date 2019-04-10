После реформы самоуправлений депутатов в думах станет на 928 меньше

По его словам, цель уменьшения количества депутатов состоит в том, чтобы обеспечить более равномерное представительство, в соответствии с численностью населения, рациональнее организовать работу комитетов самоуправлений, а также отделить исполнительную власть от тех, кто принимает решения.

В Риге и Юрмале планируется сохранить нынешнее количество депутатов - 60 и 11.

В самоуправлениях с численностью населения до 30 тыс. жителей будет 15 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 30 001 до 60 тыс. - 19 депутатов, в самоуправлениях с числом жителей от 60 тыс. до 100 тыс. - 23 депутата. Такое количество жителей будет предположительно в Резекненском, Огрском и Елгавском самоуправлениях.

В самоуправлениях с численностью населения более 100 001 жителя можно будет избирать 25 депутатов. Такая численность населения планируется лишь в Лиепае и Даугавпилсе.