Ср, 10.04.2019
Все судебные разбирательства Ушакову будут на руку перед выборами в Европарламент, потому что каждому в этой ситуации выгодно быть жертвой. Янис Озолс, руководитель фракции НКП в Рижской думе

Беженец из Ирака пытался попасть в Великобританию в гробу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Грузовики перед въездом в туннель под Ла-Маншем

ФОТО: AFP/SCANPIX

Двух перевозчиков грузов из Польши приговорили к 14 месяцам тюрьмы за то, что они пытались перевезти беженца из Ирака под проливом Ла-Манш в гробу, сообщает RTL.

Инцидент произошел в начале апреля. 

Во время проверки перед въездом в тоннель под Ла-Маншем выяснилось, что зарегистрированный в Польше фургон перевозит груз гробов, которые якобы предназначались для ритуального агентства в Лондоне.

Однако в одном из гробов таможенники обнаружили живого человека.

"Он лежал, вытянувшись как усопший, со скрещенными на груди руками. Только он оказался вполне живым, поднялся и заговорил", - передает радиостанция.

Оказалось, что мужчина хотел незаконно пробраться на территорию Великобритании, за что заплатил водителям.

В результате, оба перевозчика были осуждены во Франции и приговорены к 14 месяцам тюремного заключения. Наказание было настолько строгим, потому что прокурор счел использование гроба для передвижения "недостойным и унизительным".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ