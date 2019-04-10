Беженец из Ирака пытался попасть в Великобританию в гробу

Инцидент произошел в начале апреля.

Во время проверки перед въездом в тоннель под Ла-Маншем выяснилось, что зарегистрированный в Польше фургон перевозит груз гробов, которые якобы предназначались для ритуального агентства в Лондоне.

Однако в одном из гробов таможенники обнаружили живого человека.

"Он лежал, вытянувшись как усопший, со скрещенными на груди руками. Только он оказался вполне живым, поднялся и заговорил", - передает радиостанция.

Оказалось, что мужчина хотел незаконно пробраться на территорию Великобритании, за что заплатил водителям.