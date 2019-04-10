Виталий Кличко: "Брат может вернуться в бокс, но при одном условии"

6 апреля Владимир Кличко признался, что ему льстят слухи о его возвращении в бокс, но пока его статус остаётся неизменным. Правда, 43-летний боксёр добавил: "Никогда не говори никогда".

Виталий Кличко прокомментировал эту ситуацию, заявив, что его брат готов вернуться в ринг, если ему предложат 100 миллионов долларов.

"Когда пришло известие, что телевизионный канал предложил 40 миллионов долларов, чтобы вернуться, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не особо интересует". Когда через несколько недель появились слухи о 80 миллионах, я снова позвонил и спросил: "Какова ситуация сейчас?" Он сказал: "Это не предложение, которое меняет мое мнение, может быть, я начну думать об этом на цифре 100 миллионов", - сказал Виталий Кличко.

Виталий (слева) и Владимир Кличко ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Мэр Киева также добавил, что деньги - это не главное для возвращения его брата в большой спорт. "Владимиру нужна мотивация, а не деньги. Он достаточно заработал как боксёр и умело вложился".

"На мой взгляд, ему нечего доказывать. Он уже вошёл в историю и был одним из величайших боксёров. В любом случае я поддержу любое его решение, как делал это до этого", - заявил Виталий Кличко.

Политик также отметил, что его брат сегодня находится даже в лучшей форме, чем когда боксировал. "Он тренируется каждый день. Посмотрите на него! Он выглядит хорошо и расслабленно, как будто он спал сто лет".