Ср, 10.04.2019
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Будет проведена инвентаризация границы Литвы и Латвии

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

После почти двадцатилетнего перерыва идет подготовка к инвентаризации границы между Литвой и Латвией, к приведению в порядок разметки.

В среду правительство Литвы решило обратиться к президенту Дале Грибаускайте с просьбой уполномочить министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса подписать соглашение с Латвией, регламентирующее совместную работу двух соседних государств в этой сфере. 

В течение полугода с момента подписания соглашения планируется сформировать совместную комиссию, которая будет отвечать за инвентаризацию государственной границы, координировать вопросы положения, разметки и надзора за границей.

Ожидается, что для реализации соглашения потребуются 646 тыс. евро, основная часть средств будет выделена на установку пограничных столбов и приведение в порядок пограничной полосы. 

Ежегодно на работы по надзора за границей планируется выделять 69 тыс. евро.

Кроме того, Национальная земельная служба в 2020-2022 гг. проведет геодезические замеры и картографические работы. 

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