Будет проведена инвентаризация границы Литвы и Латвии

В среду правительство Литвы решило обратиться к президенту Дале Грибаускайте с просьбой уполномочить министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса подписать соглашение с Латвией, регламентирующее совместную работу двух соседних государств в этой сфере.

В течение полугода с момента подписания соглашения планируется сформировать совместную комиссию, которая будет отвечать за инвентаризацию государственной границы, координировать вопросы положения, разметки и надзора за границей.

Ожидается, что для реализации соглашения потребуются 646 тыс. евро, основная часть средств будет выделена на установку пограничных столбов и приведение в порядок пограничной полосы.

Ежегодно на работы по надзора за границей планируется выделять 69 тыс. евро.