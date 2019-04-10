Для кого полезный редис может быть очень опасен

Весной на прилавках магазинов начинают появляться сезонные овощи, которые диетологи советуют использовать для борьбы с авитаминозом. Одним из таких продуктов является популярная у нас редиска.

Ученые заявляют, что употребление редиса позволяет повысить в организме уровень необходимых витаминов. Редис очень полезен для людей с низким гемоглобином (малокровие), повышенным уровнем сахара в крови, тем, у кого наблюдается слабость и утомляемость, вызванные дефицитом полезных микроэлементов в питании.

В борьбе с весенним авитаминозом редис считается заслуженным рекордсменом: всего 250 граммов этого овоща обеспечивают организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.

Также редис полезен для борьбы с отеками: он обладает желчегонным эффектом, стимулирует работу желчного пузыря и печени. За счет высокого содержания клетчатки употребление редиса улучшает обменные процессы, активизирует выведение избыточного холестерина, а потому он полезен тем, кто стремится избавиться от лишнего веса, борется с сахарным диабетом и подагрой.

Немногие знают, что в редисе много белка - больше, чем в других овощах. Употреблять его очень полезно тем, кто стремится сокращать количество мяса в своем рационе.

Эфирные масла редиса обладают антисептическими свойствами, стимулируют выделение желудочного сока и улучшают пищеварение.

Впрочем, именно из-за наличия горчичных масел редис может навредить людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, печенью и желчным пузырем.

Кроме того, от употребления редиса следует воздерживаться людям с проблемами щитовидки: им злоупотребление овощем грозит появлением опухолей.