Для кого полезный редис может быть очень опасен
Как известно, редис обладает целым спектром полезных свойств, но употреблять его, как выяснилось, стоит далеко не всем. Специалисты в области питания рассказали о том, чем ценен этот овощ и в чем его опасность.
Весной на прилавках магазинов начинают появляться сезонные овощи, которые диетологи советуют использовать для борьбы с авитаминозом. Одним из таких продуктов является популярная у нас редиска.
Ученые заявляют, что употребление редиса позволяет повысить в организме уровень необходимых витаминов. Редис очень полезен для людей с низким гемоглобином (малокровие), повышенным уровнем сахара в крови, тем, у кого наблюдается слабость и утомляемость, вызванные дефицитом полезных микроэлементов в питании.
В борьбе с весенним авитаминозом редис считается заслуженным рекордсменом: всего 250 граммов этого овоща обеспечивают организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.
Также редис полезен для борьбы с отеками: он обладает желчегонным эффектом, стимулирует работу желчного пузыря и печени. За счет высокого содержания клетчатки употребление редиса улучшает обменные процессы, активизирует выведение избыточного холестерина, а потому он полезен тем, кто стремится избавиться от лишнего веса, борется с сахарным диабетом и подагрой.
Немногие знают, что в редисе много белка - больше, чем в других овощах. Употреблять его очень полезно тем, кто стремится сокращать количество мяса в своем рационе.
Эфирные масла редиса обладают антисептическими свойствами, стимулируют выделение желудочного сока и улучшают пищеварение.
Впрочем, именно из-за наличия горчичных масел редис может навредить людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, печенью и желчным пузырем.
Кроме того, от употребления редиса следует воздерживаться людям с проблемами щитовидки: им злоупотребление овощем грозит появлением опухолей.
Также редис под запретом для тех, кто страдает от язвы.