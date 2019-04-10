В Петербурге установили второе "надгробие Путину" за неделю

В Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации", пишет Meduza.
Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "Бессрочного протеста".
Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.— Агит Россия (@agit_ru) April 10, 2019
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест.
Санкт-Петербург 2019"
Источник: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА pic.twitter.com/32ZT32VdNx
Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.
Ранее картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов получили по девять суток ареста.
В марте схожая акция прошла в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта о "суверенном интернете". Двое участников акции — активисты "Бессрочного протеста" — были отправлены под административный арест.