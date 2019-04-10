Ср, 10.04.2019

В Петербурге установили второе "надгробие Путину" за неделю

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Twitter/Agit Rossija

В Санкт-Петербурге активисты установили "надгробие Владимиру Путину" с надписью "Политический труп в Российской Федерации", пишет Meduza. 

Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты "Бессрочного протеста".

Где конкретно появилось "надгробие", не уточняется.

Ранее картонное "надгробие Владимиру Путину" установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов получили по девять суток ареста.

В марте схожая акция прошла в Набережных Челнах в знак протеста против законопроекта о "суверенном интернете". Двое участников акции — активисты "Бессрочного протеста" — были отправлены под административный арест. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ